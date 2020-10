Mantova: una donna 53enne si autodenuncia dopo tre giorni dell'omicidio del marito (51). Il corpo trovato in casa in stato di decomposizione

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Una donna ha ucciso a coltellate il marito nella loro casa a Mantova. Poi è scappata, rifugiandosi per alcuni giorni in un bed&breakfast. Rintracciata dai carabinieri a Pavullo nel Frignano (Modena). Era in stato confusionale, minacciava di suicidarsi. E' stata la donna, 53 anni,a telefonare ai carabinieri per autodenunciarsi del delitto: l'uomo aveva 51 anni ed è stato trovato in casa in avanzato stato di decomposizione. - (PRIMAPRESS)