Manovra: spunta l’abbattimento dei cinghiali che fa infuriare i Verdi. Favorevole Coldiretti

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è l'approvazione di un emendamento della Manovra che più di altri fa infuriare l'opposizione. È la norma che prevede l'abbattimento dei cinghiali in città non solo criticata per la natura non proprio economica dell'emendamento ma soprattutto per il rischio che dietro si annidi qualsiasi tipo abbattimento di fauna selvatica compresi quelli di animali in via di estinzione come ha sostenuto Legambiente in una intervista. Voci informate del Governo fanno sapere che la questione riguarda solo la sovrappopolazione di animali selvatici che recano danni alle colture agricole ma anche pericolo di sicurezza stradale anche in aree protette tanto che gli stessi enti dei parchi e Co,diretti che avevano sollevato la questione. Ma l'altro elemento che ha visto la reazione dei Verdi è che i cinghiali che saranno abbattuti,saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. La reazione dei Verdi: "ci appelleremo all'Ue". - (PRIMAPRESS)