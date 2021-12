Manovra: prosegue oggi 22 dicembre la discussione in Senato per il Bilancio di previsione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prosegue oggi 22 dicembre (ore 9,30), la discussione del disegno di legge per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Discussione del disegno di legge: (2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati). - (PRIMAPRESS)