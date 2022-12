Manovra: la relazione di Trancassini, Pella e Comaroli. Venerdì il voto di fiducia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saranno i relatori Trancassini, Pella e Comaroli a riferire alla Camera dopo il lavoro della commissione Bilancio per l'esame degli emendamenti alla manovra economica. Il voto di fiducia è atteso per venerdì. Tra i punti entrati nel documento c'è la soppressione della norma sul pos. Per mitigare i costi delle transazioni fino a 30 euro è previsto un tavolo permanente tra le categorie. Colpo di scena in Commissione, invece, intervenuti a lavori quasi conclusi, per l'approvazione a sorpresa dell'emendamento sull'abbattimento dei cinghiali anche in città. - (PRIMAPRESS)