Manovra: l’emendamento del Pd approvato per errore fa tornare il provvedimento in Commissione Bilancio

ROMA - Dietro la fretta dell'approvazione di alcuni emendamenti per la definizione del provvedimento della Manovra 2023 è scattato inevitabilmente un errore. È passato, infatti, un emendamento proposto dal Pd che mirava al rifinanziamento per il 2023 di un fondo di 450 milioni per la riduzione del disavanzò dei Comuni. Operazione che poteva essere opportuna ma per questa spesa non ci sarebbe stata la copertura economica. Accortisi dell'errore il provvedimento è tornato in Conmissione Bilancio per eliminare l'emendamento che avrebbe fatto saltare il fragile equilibrio delle coperture economiche.