Manovra: il testo è in Aula per la discussione. Le votazioni potrebbero iniziare nel pomeriggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina la Manovra è arrivata in Aula ed è già iniziato l'esame per la discussione. Il provvedimento ieri in serata era tornato velocemente in Commissione Bilancio per rivedere il testo, dopo che nella fretta è passato un emendamento del Pd che stanzia 450 milioni di rifinanziamento per il fondo ai Comuni. La misura non avrebbe la copertura adeguata. In base alle previsioni della Conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni per tutta la mattinata mentre si dovrebbe iniziare nel pomeriggio. - (PRIMAPRESS)