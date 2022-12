Manovra: dopo l’approvazione alla Camera ora il testo passa al Senato. Ecco alcune delle misure

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'approvazione della Camera, il testo della manovra passa al Senato, dove dovrebbe essere convertito in legge. Tra le principali misure del provvedi- mento, quelle contro il caro energia per i primi 3 mesi del 2023, con lo stanziamento di 21 miliardi di euro per famiglie e imprese. Sempre sull'energia, il Bonus sociale per elettricità e gas che aumenta la platea dei percettori: soglia Isee da 12.000 a 15.000 euro. E poi l'esordio in forma "incrementale" per la Flat tax e la discussa stretta sul Reddito di cittadinanza. - (PRIMAPRESS)