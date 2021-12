Manovra di Bilancio, ok della Camera: è legge ma i partiti non si accorgono del caos delle cartelle esattoriali

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra di bilancio passa con il si della Camera. Con 355 sì e 45 no il provvedimento ora è legge. Proteste in Aula di FdI e Alternativa, richiamati dal presidente Fico:"Non è uno stadio" ma già ieri erano state sollevate le polemiche per i tempi ristretti della valutazione degli emendamenti ma anche per l'eccesso di richiesta di fiducia che sta esautorando il Parlamento. Tra le principali misure contenute nel provvedimento da 32 miliardi: c'è la riforma dell'Irpef, il piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la stretta contro le delocalizzazioni selvagge, la proroga di sei mesi per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022 ma con la corsa dell'Agenzia delle Entrate a notificare fino alla fine dell'anno quanti più provvedimenti anche con termini di pagamento già scaduti o di un solo giorno utile. Tutto senza che i partiti si siano accorti di quanto sta accadendo. Ed infine nel provvedimento saltano vincoli a superbonus per cui gli esclusi iniziali rientrano per il rotto della cuffia. - (PRIMAPRESS)