Manovra di Bilancio 2023: oggi in Aula del Senato le comunicazioni del Presidente (ore 14)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è stato trasmesso al Senato e oggi martedì 27 dicembre alle 14 per l'avvio della sessione di bilancio con le comunicazioni del Presidente. Alle 13 è prevista la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. - (PRIMAPRESS)