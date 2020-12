Manovra, Balzanelli (Sis 118): "Noi esclusi dalla premialità nell'emergenza Covid". Inviata una lettera a Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - In una lettera inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente del Sis 118 chiede un intervento di equità amministrativa affinché nei prossimi atti legislativi del Governo, vengano previste legittime premialità per le equipe mediche convenzionate del 118, contro la Covid 19, e non solo per i medici dipendenti. Perché il presidente nazionale del 118, Mario Balzanelli, è costretto a ricordare al ministro della Salute, il ruolo svolto dai medici del 118 sul territorio come primo avamposto per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia? I diversi pesi adottati nel cordone di protezione sanitaria per i cittadini rischia di diventare imbarazzante e rivela la mancanza di coordinamento strategico da parte del ministero nella gestione della seconda ondata. “Se fosse saltata l’operatività del 118 sul territorio per fare da primo filtro a domicilio nelle richieste d’urgenza credo che staremmo a contare ancora più decessi di quelli che sono tristemente avvenuti”, fa osservare Mario Balzanelli lui stesso colpito nelle settimane scorse dal Covid mentre era impegnato a coordinare le squadre di soccorso. “Sia a livello centrale, con i vari pronunciamenti legislativi del Governo, sia a livello dei vari territori regionali, i medici convenzionati del Sistema 118 continuano ad essere sistematicamente esclusi dalle premialità correlate alla maxiemergenza pandemica nazionale da Covid-19 – scrive Balzanelli – tale situazione, francamente anomala, sostanzialmente non riconosce al medico convenzionato del 118 alcun ruolo attivo nella gestione dell’emergenza Covid, come se lo stesso fosse ‘un fantasma’, e di conseguenza nega a tutti i colleghi che quotidianamente operano sul campo, h 24, onorando la divisa del 118, un riconoscimento economico che, d’altro canto, viene invece pienamente e legittimamente riconosciuto e corrisposto ai colleghi medici dipendenti, tra cui i colleghi medici ospedalieri”. - (PRIMAPRESS)