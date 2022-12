Manovra 2023: tagliato il bonus Cultura 18 App da 230 milioni.verrà destinato ad altre iniziative culturali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella bozza di Manovra 2023 sparisce il Bonus Cultura 18APP. Un emendamento di maggioranza cancella il Bonus Cultura finora rivolto ai neo-diciottenni attraverso l'applicazione che metteva a disposizione 230 milioni di euro che consentivano ai giovani di avere agevolazioni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a giornali, musei, concerti e mostre. Nella bozza si chiarisce che le risorse saranno destinate ad altre iniziative culturali e se pur confermata dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano lo spostamento del fondo non è stato chiarito se rifuarderà sempre i giovani o altre misure in favore della cultura. I partiti dell'opposizione hanno sollecitato il governo per un ripensamento del taglio. - (PRIMAPRESS)