Manovra 2023: pagamenti con il Pos obbligatorio da 60 euro. Il documento finanziario arriva alla Camera per l'iter parlamentare

Nella bozza della Manovra 2023, resta a 60 euro il pagamento obbligatorio con il Pos. Anche questa questione è stato oggetto di polemiche anche se i commercianti sembrano favorevoli a questa soluzione che consente loro di disporre immediatamente di piccole quote di denaro contante per la gestione giornaliera dell'esercizio. L'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, resta, dunque, fissato a 60 euro. Confermato anche l'innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante. E' quanto previsto dal testo della Manovra economica, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Gli articoli della Manovra salgono, così, a 174 contro i 156 dell'ultima bozza. Il documento arriva ora alla Camera per l'iter parlamentare.