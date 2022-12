Manovra 2023: oggi in Senato la discussione generale. Domani 29 dicembre le dichiarazioni di voto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le Comunicazioni del Presidente del Senato, sulla Manovra di Bilancio di ieri, oggi 28 dicembre è prevista la discussione generale in Aula (ore 10), mentre domani Giovedì 29 dicembre, a partire dalle 9, sono in calendario le dichiarazioni di voto (in diretta Rai) e il voto sulla preannunciata questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 e, a seguire, il voto finale sul ddl. - (PRIMAPRESS)