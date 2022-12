Manovra 2023: oggi in Commissione Bilancio la bozza con 450 emendamenti. Dietrofront su App18

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la Manovra 2023 è rush finale sugli emendamenti. Dopo il taglio per sfoltire i migliaia di emendamenti ammessi,si lavora per decidere quali di questi dovranno essere segnalati per l'esame in commissione Bilancio. Il termine è oggi e, secondo un accordo della scorsa settimana in ufficio di presidenza,si dovrebbe arrivare a circa 450 proposte di modifica, 200 di maggioranza e 250 di opposizione. Per la maggioranza ci sarebbe una sorta di marcia indietro sulla app 18, il bonus di 500 euro per prodotti culturali per i neomaggiorenni voluto dal governo Renzi, che potrebbe non essere abolita ma rimodellata. Polemiche sulla mancata rivalutazione delle pensioni. - (PRIMAPRESS)