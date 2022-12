Manovra 2023: oggi in Commissione Bilancio il provvedimento con 450 emendamenti. I nodi da sciogliere

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Legge di bilancio (Manovra 2023), oggi in bozza alla Commissione Bilancio, deve essere approvata dalle Camere entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. L’obiettivo, dunque, delle tappe forzate è di mandare in Aula il testo entro il 20 dicembre prossimo per la discussione di voto. Ieri si stavano ancora limando diversi emendamenti ed ora il provvedimento ne reca 450 (200 per la maggioranza e 250 per l’opposizione). Tra gli argomenti più controversi quello delle pensioni di anzianità e quota 103: le posizioni tra i partiti della maggioranza sarebbero ancora differenti, con Forza Italia e Berlusconi in testa che spinge per elevare a 600 euro le minime e la Lega che avanzerebbe delle perplessità. Altra questione il Superbonus per cui oggi è prevista una riunione di maggioranza con i tecnici. L'ipotesi su cui si lavora è una riapertura dei termini al 31 dicembre o a 15 giorni dopo la pubblicazione della Legge di bilancio. Sullo sblocco dei crediti lo strumento su cui si ragiona è quello della compensazione con i modelli F24. - (PRIMAPRESS)