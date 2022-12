Manovra 2023: in Aula il 22 dicembre. Il Governo porrà la fiducia Venerdì 23

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra sarà in Aula giovedì 22 alle 8 del mattino. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo alla luce dei ritardi dei lavori in commissione Bilancio. Le votazioni inizieranno non prima delle 11. Il Governo al termine della discussione generale dovrebbe porre la questione di fiducia. Il voto di fiducia è atteso attorno al- le 11 di venerdì. Sul filo di lana delle vacanze natalizie. - (PRIMAPRESS)