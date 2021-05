Manifestazioni pro-palestina a Parigi ma anche ad Atene, Berlino e Londra. Interventi della polizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La polizia è intervenuta a Parigi con idranti e lacrimogeni per disperdere una manifestazione non autorizzata di solidarietà con i palestinesi. Si temevano violenze come nel 2014 quando furono attaccati negozi ebraici e sinagoghe. Disordini e tensioni ad Atene. In migliaia a Londra per chiedere al governo di intervenire per far cessare le operazioni militari israeliane, così come a Madrid, Berlino e all'Aia. Manifestazioni anche a Roma, Torino, Firenze e Napoli per denunciare il massacro del popolo palestinese. - (PRIMAPRESS)