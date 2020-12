Maltempo: l'Italia a macchia di leopardo ma tutta con le allerte meteo per i temporali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il maltempo imperversa ancora in molte città del nord Italia. Oggi, infatti, rimarranno chiuse le scuole in 57 comuni della provincia di Udine. Permane il rischio valanghe in Carnia e nel Tarvisiano. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha indicato l’allerta arancione. Ancora con code di maltempo in Umbria, Campania settentrionale, Basilicata e gran parte della Calabria. Allerta gialla ma solo precauzionale in Abruzzo,Lazio,Molise, Sicilia, parte di E.Romagna e Toscana. Su tutto il Sud sono previsti forti temporali con mareggiate sulle coste. Allerta rossa nel sud della Campania. - (PRIMAPRESS)