Malta: sentenza con patteggiamento per i killer della giornalista Daphne Galizia. Evitato l’ergastolo

I sicari dell'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia a Malta, sono stati condannati a 40 anni. Sono i fratelli George e Alfred Degiorgio, la mano armata di una politica corrotta, che avevano confessato di aver organizzato l'omicidio della giornalista che stava indagando su affari illeciti. La sentenza di condanna a 40 anni di prigione e al pagamento delle spese processuali non ha soddisfatto quanti chiedevano un giudizio esemplare anche per i mandanti dell'omicidio. Il giudice ha rispettato i termini di un patteggiamento dell'ultimo minuto, permettendo ai due killer di evitare la condanna a vita. I due, di 59 e 57 anni, dovranno trascorrere un lungo periodo in prigione, ma potranno godere dei benefici della buona condotta e uscire anche prima.