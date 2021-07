Malta: decisione dell'Agenzia governativa per il rimpatrio degli studenti d'inglese in quarantena

(PRIMAPRESS) - MALTA - L'Agenzia governativa per il turismo maltese ha deciso di organizzare voli di rimpatrio per gli studenti d'inglese risultati positivi e posti in quarantena. Sull'isola ce ne sono oltre 500, di cui 157 italiani. Il charter per i nostri connazionali dovrebbe partire entro la fine della settimana, probabilmente venerdì. Voli analoghi si stanno organizzando anche per giovani di Francia, Germania e Spagna. - (PRIMAPRESS)