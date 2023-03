Malawi: 225 vittime, 700 feriti e 89mila sfollati per il ciclone tropicale Freddy. Già a febbraio era stata colpita l’Africa

(PRIMAPRESS) - MALAWI - Sale a 225 morti, oltre 700 feriti e 89 mila sfollati il bilancio provvisorio del ciclone tropicale Freddy nel territorio dello Stato africano del Malawi. Centinaia anche i dispersi. Numerosi edifici pubblici come chiese e scuole sono stati adibiti a rifugi d' emergenza per accogliere gli sfollati. Le autorità del Mali hanno lanciato l' allarme per la possibile recrudescenza di un'epidemia di colera che sta flagellando il paese da tampo. Fraddy aveva già mietuto decine di vittime a febbraio al primo passaggio in Africa. - (PRIMAPRESS)