Malagò (Coni): appello alla politica per il vaccino agli atleti in vista delle Olimpiadi di Tokyo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cerimonia d’apertura per i mondiali di sci alpino di Cortina D’Ampezzo è stata l'occasione per un appello rivolto alla politica prima delle Olimpiadi di Tokyo (23 luglio - 8 agosto): "Lo Sport non può chiedere canali privilegiati o scavalcare le regole, ma abbiamo qualche centinaio di atleti che devono difendere in giro per il mondo i colori del nostro Paese, credo una riflessione sul vaccino per questi ragazzi il governo la debba fare". Così, il presidente del Coni, Malagò: "Molti Paesi già si sono attrezzati e portati avanti in questo senso", ha sottolineato Malagò. - (PRIMAPRESS)