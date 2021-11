Mala del Brenta 2.0: tentativo di ricostruzione della banda criminale anni '70. Scattate 39 misure cautelari

Felice Mainiero, il boss anni '70

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Tentavano di ricostituire l'organizzazione che dagli anni '70 per 20 anni ha terrorizzato il nord-est d'Italia, ma i nuovi esponenti della 'Mala del Brenta 2.0' sono stati arrestati dai carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo nell'indagine veneziana "Papillon". 39 le misure cautelari emesse dal tribunale di Venezia per associazione per delinquere,concorso esterno in associazione per delinquere,detenzione e porto di armi da fuoco,spaccio di droga,rapina,estorsione,usura e altri delitti. - (PRIMAPRESS)