Mafie, Mattarella: "Pio La Torre esempio di impegno civico"

ROMA - "Il quarantesimo anniversario della morte per mano mafiosa di Pio La Torre Rosario Di Salvo ci ricorda il loro significativo esempio di impegno civico, per le generazioni presenti e future".Così il presidente Mattarella in un messaggio al Centro studi Pio La Torre. "Il consolidamento della cultura della legalità esige il coinvolgimento dei giovani" per "mantenere viva la memoria dei valori di chi ha pagato con la propria vita" "per la difesa di radici essenziali della Repubblica, della difesa delle libertà e della giustizia".