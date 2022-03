Mafia: sequestrato a Catania un arsenale di armi in un casolare nel rione San Cristoforo

(PRIMAPRESS) - CATANIA - I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno sequestrato un arsenale ritenuto in uso al gruppo Nizza della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Arrestato un esponente di spicco del gruppo,ricercato da dicembre 2021. Le armi erano in un casolare apparentemente abbandonato, vicino a un istituto scolastico del rione San Cristoforo. Sequestrate 9 pistole e armi da guerra come 2 Kalashnikov, 900 munizioni, un fucile lanciagranate, 12 ordigni esplosivi tipo "pipe bomb" e "flash bang". - (PRIMAPRESS)