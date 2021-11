Mafia nigeriana: maxi operazione della GdF con 40 arresti per immigrazione clandestina e prostituzione

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Maxi operazione della GdF e dello Scico (coordinati dalla Dda di Cagliari) contro un'organizzazione criminale di matrice nigeriana dedita al riciclaggio internazionale di capitali illeciti e all'esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento. Il blitz ha portato a 40 arresti e a una raffica di perquisizioni in tutta Italia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, con l'aggravante della transnazionalità. - (PRIMAPRESS)