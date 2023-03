Mafia nigeriana: estradata dall'Italia Jeff Joy, una dei 100 latitanti più pericolosi dell'organizzazione criminale

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' finita la lunga latitanza della 48enne nigeriana, Jeff Joy, ricercata dal 2010 a livello internazionale. Giunta all'aeroporto di Ciampino, la donna deve scontare 13 anni di carcere per associazione a delinquere, riduzione in schiavitù,tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. Si tratta di una delle poche donne inserite nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, in quanto esponente di spicco della mafia nigeriana, un'organizzazione criminale emergente ritenuta fra le più potenti al mondo. - (PRIMAPRESS)