Mafia nigeriana: 16 arresti a Caltanissetta al clan Ika Rima per traffico di droga e prostituzione

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Nel mirino degli investigatori la mafia nigeriana e in particolare il clan Ika Rima, con base nel centro storico del capoluogo nisseno. 16 le persone arrestate. Ika Rima rappresenta una articolazione della storica organizzazione cultista chiamata Eiye, che è presente in Italia e in Europa ed è dedita principalmente al traffico di droga e al controllo della prostituzione. - (PRIMAPRESS)