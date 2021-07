Mafia Capitale: la Cassazione assolve l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel giorno del via libera del CdM alla riforma del processo penale, arriva la fine del lungo calvario per l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Per lui L'assoluzione della Sesta sezione penale della Cassazione che lo proscioglie dall'imputazione del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’. Lo hanno deciso i giudici che hanno annullato senza rinvio le accuse per corruzione nei confronti di Alemanno. I giudici hanno deciso inoltre di far svolgere un nuovo processo di appello per rideterminare la pena, riqualificando il reato in traffico di influenze, per la vicenda dello sblocco dei pagamenti di Eur Spa. Il pg Perla Lori nella requisitoria aveva chiesto di confermare la condanna a 6 anni nei confronti di Alemanno sollecitando un nuovo processo di appello limitatamente alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici. - (PRIMAPRESS)