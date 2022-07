Mafia: 25 custodie cautelari per affiliati clan Bitonto e Palo del Colle attivi in traffico di droga. Conferenza stampa DiA

(PRIMAPRESS) - BARI - Mafia, concluso un blitz nei confronti di 25 persone per traffico di droga. Sono ritenute affiliate a un clan di Bitonto e Palo del Colle, in provincia di Bari. Gli arresti vengono eseguiti dai Carabinieri in Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 negli uffici della Direzione distrettuale antimafia di Bari. - (PRIMAPRESS)