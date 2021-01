Madrid: esplosione in Calle de Toledo dove è crollato un edificio. Tre le vittime segnalate

(PRIMAPRESS) - MADRID - Una forte esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha distrutto un edificio nel centro di Madrid, dove si trova la parrocchia Virgen de la Paloma. L’esplosione è avvenuta verso le tre del pomeriggio provocando dell’edificio di tre piani dell'edificio, situato in Calle de Toledo 98. Finora sono tre le vittime accertate.

Nove squadre di vigili del fuoco di Madrid e 11 unità Samur sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e delle verifiche di eventuali vittime. L'edificio interessato è adiacente a una casa di cura, dove l'evento è stato inizialmente localizzato per errore. È il Residencial Los Nogales La Paloma. Un portavoce del gruppo Los Nogales ha riferito che "nessun residente o dipendente è stato ferito". "Stanno evacuando tutti i residenti del residence dall'altra parte della strada", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)