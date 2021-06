Macron schiaffeggiato da un anarchico dell'estrema destra. Arrestate due persone

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Lo schiaffo dato al presidente francese Emmanuel Macron da un estremista di destra, sta facendo il giro del mondo sui social. L'episodio è accaduto durante un giro di Macron nella zona della Drome dove un anarchico si è sporto dalle transenne che delimitavano il percorso della visita del presidente, per colpire a mano aperta il volto di Macron. Immediato l'intervento della sicurezza che ha arrestato due anrchici che in alcuni video si distingue il grido "abbasso Macron". Da tutti i partiti, anche quelli di destra è arrivata la netta condanna per il gesto. - (PRIMAPRESS)