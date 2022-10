Macerata: sequestrati dall’Antimafia beni per 6 mln a noto imprenditore edile. Dettagli in conferenza

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Operazione antimafia a Macerata, dove la Questura, in coordinamento con la Procura, ha eseguito in provvedimento di sequestro per un valore complessivo di sei milioni di euro. Sequestrati beni, società e rapporti finanziari riconducibili a un afferma- to imprenditore edile e immobiliare.

Non si conoscono, al momento ulteriori dettagli, che saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 nella Caserma Paola di Macerata. Parteciperanno il procuratore capo di Macerata, Giovanni Narbone, il questore Vincenzo Trombadore, e il direttore del Servizio Centrale Anticrimine, Giuseppe Linares. - (PRIMAPRESS)