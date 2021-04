M5S: questa sera l'assemblea dei parlamentari e l'atteso intervento di Conte per disegnare un nuovo futuro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera i 400 parlamentari del M5S cercheranno di trovare la quadra sul futuro del movimento e su un indirizzo politico che dovrà caratterizzarli fino alle prossime elezioni. Alcuni temi che hanno fatto parte dell'impianto ideologico del movimento sembrano ormai usurati ma c'è anche una distanza acuita tra la base e la trasformazione di chi ora li rappresenta. E' per questo che c'è molta attesa per l'intervento dell'ex premier Giuseppe Conte all'assemblea dei parlamentari che dovrebbe prendere in mano il movimento e dargli forma. Lo stesso ex premier ha annunciato su Twitter che questa sera intorno alle 21.30 prenderà la parola. Questo intervento da molti osservatori viene visto come l'occasione per ufficializzare la sua scesa in campo nel Movimento. Ma per ora nessun documento da "nuovo leader". L'assemblea congiunta si svolve su Zoom con il coordinamento di Vito Crimi. - (PRIMAPRESS)