M5S: la prova muscolare Conte-Di Maio e la conferma del "tradimento" di Letta su Belloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sera stessa dell'elezione di Sergio Mattarella al secondo mandato del Quirinale è iniziato il regolamento di conti in seno al M5S. In queste ultime ore la prova muscolare tra il leader del movimento Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha visto contrapporsi due schieramenti che hanno già fatto parlare di scissione. Ma Conte questa mattina si affretta ad escludere scissioni: ma aggiunge "è evidente che questo è il momento di un chiarimento" e "stabiliremo tempi e modi per un confronto trasparente". Peccato che immediatamente dopo affiora il rospo mal digerito per le parole dure di Di Maio sulla cattiva gestione della strategia per l'elezione del Colle messa in atto insieme al Pd. "Di Maio- dice Conte - dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi, ai nostri iscritti e alla nostra comunità". Ma scavando ancora in fondo al giallo del nome di Elisabetta Belloni fatto circolare con imprudenza da Salvini come la "donna al Colle" Conte ha parlato di "un blocco trasversale" che si è formato sul nome della Belloni per il Quirinale, confermando,così, che quel nome era stato concordato anche con il Pd di Letta. Un'ulteriore versione che conferma il "tradimento" del segretario del Pd. Ma Conte passa sopra perchè del resto la soluzione Mattarella ha messo tutti d'accordo. E così, per non rompere i rapporti, Conte aggiunge: "Mi fido ancora di Letta". - (PRIMAPRESS)