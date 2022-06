M5S, il direttivo del movimento “congela” l’espulsione di Luigi Di Maio. Oggi la nota ufficiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' durata oltre quattro ore la riunione di ieri notte in cui si è riunito il Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle per discutere delle critiche di Di Maio al no all'invio di nuove armi in Ucraina. Il leader Conte, si è detto molto rammaricato ma per momento resta congelata un'eventuale espulsione del ministro degli Esteri. Nel vertice si è ribadita la linea sulla risoluzione che dovrà essere votata al Senato domani,in concomitanza con le comunicazioni del premier Draghi prima di partire per Bruxelles.Attesa stamane una nota ufficiale sull'incontro. - (PRIMAPRESS)