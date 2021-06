M5S, Conte: “No ad una diarchia con un leader ombra affiancato da un prestanome”. Ecco come vedo il nuovo movimento

(PRIMAPRESS) - ROMA -“Il M5S sta attraversando profonde lacerazioni per questo avevo proposto un programma con una più chiara identità politica da far sottoscrivere a tutti gli iscritti. Evitando cordate e correnti”. Così Giuseppe Conte nella conferenza in streaming che chiarisce la sua posizione rispetto agli ostacoli di un progetto di rinnovamento di leadership scontratasi con “un’idea diversa” di Grillo sul futuro del M5S. Nell’ultimo incontro ha continuato Conte: “Ci siamo lasciati sulla base di un percorso condiviso studiando le origini del movimento ma anche gli statuti degli altri partiti italiani e stranieri. Con Beppe Grillo sono emerse diverse differenze di interpretazione sul modello di programma politico.

“Per Beppe sono sufficienti piccoli restayling ma non era questo per cui ho dato la mia disponibilità. Non posso prestarmi a vecchie ambiguità.

Questa mia franchezza non è arroganza ma affetto per il movimento. Dopo la grande fase di crescita del movimento oggi si entra nella fase di declino se non si crea un nuovo attivismo civico pensato per la collettività. Io non riesco ad impegnarmi in ciò in cui non credo. Ho grande rispetto per Beppe e per il suo visionario. Per lui ci sarà sempre la posizione di garante del movimento ma non un diarchia con un leader ombra affiancato da un prestanome”. - (PRIMAPRESS)