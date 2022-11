Lunedì incontro Biden-Xi Jinping al vertice Asean in Cambogia. Biden”Più forte politicamente” dopo midterm

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente americano Joe Biden si avvia a incontrare il presidente Xi Jinping "più forte" politicamente dopo l'esito delle elezioni di metà mandato. Lo ha detto lo stesso presidente americano commentando i risultati elettorali dalla Cambogia, dove si trova per il vertice dell'Asean. "Conosco Xi Jinping, lui conosce me",ha aggiunto, dicendo di aver sempre avuto "discussioni franche" con il presidente cinese. I due,che si conoscono da quando Biden era vicepresidente, lunedì si incontreranno faccia a faccia per la prima volta nel rinnovo di consenso dei loro ruoli attuali. La maggiore fiducia per Biden arriva dai risultati delle elezioni di midterm perchè mantengono controllo del Senato con la rielezione della democratica Catherine Cortez Masto in Nevada. La democratica è stata rieletta e ha mantenuto il seggio per i democratici che salgono così a 50 seggi in Senato, ai quali si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani restano fermi a 49 seggi quando ne resta uno da assegnare,quello in Georgia che sarà deciso al ballot- taggio del 6 dicembre tra il senatore dem Raphael Warnock e Herschel Walker. - (PRIMAPRESS)