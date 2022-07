Lufthansa: voli a singhiozzo nel fine settimana. Mezza Europa in ginocchio per le proteste sindacali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le difficoltà di volo di oggi anche domani e venerdì 29 luglio sarà una giornata di disagi per lo sciopero indetto in Germania dal sindacato sta provocando la cancellazione di oltre 1.000 voli Lufthansa, con conseguenti disagi per circa 134.000 passeggeri. La mobilitazione dovrebbe proseguire fino alle 6 di mattina di giovedì. E’ stato indetta a causa della richiesta del sindacato di un aumento della retribuzione del 9,5% per circa 20.000 lavoratori di Lufthansa. Quest'ultima aveva proposto due diverse tranches La compagnia aerea ha dunque cancellato quasi tutti i voli nei due principali hub del paese. 678 voli da Francoforte e 345 da Monaco. La capacità di “riprenotare i passeggeri interessati dalle cancellazioni è molto limitata” fa sapere la compagnia aerea, che ha inoltre evidenziato che i disagi “potrebbero protrarsi fino al fine settimana”. - (PRIMAPRESS)