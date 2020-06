Lucca: le precipitazioni intense della notte hanno innalzato i livelli del fiume Versilia e Serchio. A Barga è crollato il muro di contenimento dello Stadio

(PRIMAPRESS) - LUCCA - Frane a allagamenti in provincia di Lucca a causa di forti temporali nella notte. Le precipitazioni hanno raggiunto fino a 50-70 mm di pioggia sui rilievi in un'ora nella serata di ieri e innalzamento dei livelli del fiume Versilia e Serchio: per quest'ultimo attivato il servizio di piena. In particolare, il maltempo ha colpito le zone di Stazzema e Barga dove è crollata una parte del muro delle vecchie carceri e un muro di contenimento dello stadio comunale. - (PRIMAPRESS)