Lucca: l’ex ciclista Mario Cipollini condannato per minacce all’ex moglie. Dovrà risarcirle 80mila euro

(PRIMAPRESS) - LUCCA - L'ex ciclista Mario Cipollini è stato condannato a tre anni in primo grado al tribunale di Lucca. Nel giudizio era accusato di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci e al suo attuale compagno Silvio Giusti. Oggi è arrivata la sentenza che ha stabilito anche un risarcimento di 80mila euro all’ex moglie e di 5mila euro a Giusti.

«È un punto di partenza, una volta che avremo letto le motivazioni impugneremo la sentenza del tribunale di primo grado». Così Giuseppe Napoleone, legale di Mario Cipollini, all’uscita del tribunale dopo la lettura della sentenza di condanna nei confronti dell’ex campione di ciclismo per maltrattamenti contro Sabrina Landucci. - (PRIMAPRESS)