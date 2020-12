Lotteria scontrini, Confcommercio: "Il 60% dei registratori di cassa non è aggiornato. Va prorogata"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i banchi con le rotelle e le gare raffazzonate delle mascherine, ora il governo inanella un’altra iniziativa che rischia di franare sul nascere. La lotteria degli scontrini, annunciata con enfasi per spingere i consumatori a pagare con la carta elettronica e la promozione del cashback che deve risolvere ancora qualche problema di registrazione, deve fare i conti con i registratori telematici non ancora aggiornati. Confcommercio che ha sollevato la questione, chiede di prorogare l'inizio della lotteria degli scontrini. Secondo l’organismo di rappresentanza dei commercianti "solo il 60% dei registratori telematici è stato aggiornato ed è impossibile un adeguamento di tutti gli apparecchi entro fine anno". A dirlo è il responsabile del settore Commercio e Città, Postacchini. “Il ritardo certamente non è imputabile ai commercianti. Il mercato, anche per la pandemia, non è stato in grado di fornire l'aggiornamento degli apparecchi per una così ampia platea su cui ha anche inciso la chiusura degli esercizi. Inoltre precisa Confcommercio, che i costi di aggiornamento sono di circa 300 euro. - (PRIMAPRESS)