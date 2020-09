Los Angeles: un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Aumenta la tensione nel Winsconsin

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Un afroamericano è stato colpito a morte dagli agenti della contea di Los Angeles. Secondo quanto riferisce la polizia la sparatoria è avvenuta alla fine di un inseguimento:la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli agenti per sfuggire a un controllo. Con la sua bici avrebbe commesso un'infrazione al codice stradale. Immediate, come in analoghi recenti episodi, sono scoppiate proteste. Numerosi manifestanti si sono radunati sul luogo della sparatoria in un clima di forte tensione alimentata anche dall’anticipazione fatta da Trump di inviare la Guardia Nazionale nel Winsconsin nonostante la contrarietà del governatore dello Stato che vede in questa soluzione un peggioramento dei focolai di violenza. - (PRIMAPRESS)