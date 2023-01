Los Angeles: sparatoria nei pressi della Walk of Fame con una vittima e due feriti. È caccia all’aggressore

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Un uomo è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria vicino alla Hollywood Walk of Fame, secondo una comunicazione della polizia. Un emittente televisiva ha riferito che un uomo armato ha aperto il fuoco mentre degli uomini lasciavano un edificio all'1:20 di sabato. Un uomo è morto sul posto e altri due sono stati ricoverati in ospedale, ha eiferito la polizia di Los Angeles. L'attentatore è fuggito in un veicolo ed ora è caccia all'uomo. Molte persone erano nella zona quando è avvenuta la sparatoria, ha detto il detective della polizia Sean Kinchla.

"Hollywood è un posto molto affollato, specialmente nelle ore notturne", ha detto Kinchla. "Ci sono discoteche che escono, ristoranti aperti e c'erano molte persone nella zona". - (PRIMAPRESS)