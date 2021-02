Los Angeles: incidente stradale per il golfista Tiger Woods. Operato alle gambe

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Grave incidente stradale per Tiger Woods. Il campione di golf è stato estratto gravemente ferito alle gambe dalla sua auto che si è rovesciata in una scarpata. Il golfista ha riportato molteplici fratture, ha riferito il suo agente, Mark Steinberg. Scondo le prime notizie l'incidente è avvenuto a Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles. Woods, 45 anni è stato portato in ospedale a bordo di un'ambulanza. L'incidente riguardarebbe solo la sua auto, che si sarebbe rovesciata dopo l'uscita di strada. I vigili del fuoco e i paramedici per liberarlo hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto. L'incidente è avvenuto, secondo il report delle autorità di Los Angeles, poco dopo le 7 del mattino ora locale. Il golfista si trova attualmente in sala operatoria. - (PRIMAPRESS)