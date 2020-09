Lorenza Bonaccorsi (MiBact) taglia il nastro del Modena Motor Gallery a Modena Fiera

(PRIMAPRESS) - MODENA - Inaugurata oggi 26 settembre, l’ottava edizione di Modena Motor Gallery, l’appuntamento dedicato al motorismo storico a Modena Fiera. A tagliare il nastro della rassegna che ha coinvolto oltre 360 espositori in una vetrina di 900 vetture e moto che hanno attraversato due secoli di storia, è stata la sottosegretaria del MiBact, Lorenza Bonaccorsi insieme al sindaco Giancarlo Muzzarelli ed il Ceo di VisionUp, Mauro Battaglia. “Questa edizione qui nella Motor Valley - ha detto Bonaccorsi - conferma la forza e la determinazione di una terra che si è rimboccata le maniche in questo periodo caratterizzato dalla pandemia. Una fiera in presenza - ha detto ancora Bonaccorsi che è anche un segnale di ripresa del nostro Paese che si è saputo rimboccare le maniche. Lo stesso impegno che il governo sta mettendo nel disegnare il piano per il Recovery Fund che diventerà uno strumento di ricostruzione del tessuto economico”. Nella cerimonia d’apertura è stata ricordata la figura di Francesco Stanguellini, un’icona dell’elaborazione delle più prestigiose vetture sportive, scomparsa da poco.

La rassegna si snoda in sette diverse mostre: dalla ModenArt che mostra prototipi di carrozzeria di supercar, realizzati da maestri artigiani del territorio, che appaiono come installazioni; alle auto protagoniste di film indimenticabili come l’Alfa Romeo Duetto del Laureato con un acerbo Dustin Hoffman o la Triumph TR3 Bocca Larga di Marcello Mastroianni nella Dolce Vita o l’Alfa Romeo 6C 1750 GT appartenuta ad Henry Fonda. Per gli appassionati della pista c’è l’inedita “passerella” di una selezione di Formula Junior, le vetture su cui hanno iniziato i loro primi passi tutti i piloti più famosi della Formula Uno.

Ad animare in presenza gli stand di Modena Motor Gallery ci sono personaggi che rappresentano anche il futuro del motorismo mondiale come Horatio Pagani, l’imprenditore argentino di origine italiana, fondatore della Pagani Automobili. Tra le curiosità negli stand c’è l’anfibio DUKW, soprannominato Duck (papera), che fu tra i mezzi protagonisti nella Seconda Guerra Mondiale durante lo sbarco in Normandia è sempre nel genere “guerra” c’è anche il Wolkswagen Schwimmwagen della collezione di Mario Righini.

“Questa prima giornata con una notevole affluenza di pubblico e con prenotazioni online 7 volte superiori alla scorsa edizione- ha detto Mauro Battaglia, l’organizzatore della rassegna svoltasi in collaborazione con Modena Fiera - è la conferma che bisognava ricominciare pur nell’attenzione verso la sicurezza sanitaria”. - (PRIMAPRESS)