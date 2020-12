Londra vicina all'uscita dall'Ue a fine anno fa scorte ai supemercati. Oggi ultimo vertice tra von der Leyen e Johnson

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Neanche l’ultimo colloquio tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson è servito ad eliminare qualche ostacolo dalla procedura di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Non solo le distanze rimangono ma la percezione è che il governo britannico non abbia nessuna intenzione di raggiungere un ben che minimo risultato tanto che i ministri hanno sollecitato le catene di supermercati a fare scorta di prodotti alimentari per timore di carenze, in vista della possibilità di un no-deal il 31 dicembre. Oggi, anche se il no-deal appare scontato, von der Leyen e Johnson ci riprovano ma nel paese è già scattato il tam tam di avvertenze per fornitori di farmaci, dispositivi sanitari per organizzare un approvvigionamento per sei settimane. - (PRIMAPRESS)