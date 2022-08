Londra: scioperi ferrovieri. Anche oggi trasporti a singhiozzo per The Tube (metro)

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Anche oggi sabato 20 agosto sarà una giornata calda per i trasporti del Regno Unito. Già ieri gli scioperi nazionali dei ferrotamvieri avevano bloccato The Tube, la metropolitana londinese

Il Regno Unito sta vivendo un'estate di proteste da parte dei lavoratori che chiedono aumenti salariali per compensare l'impennata dei prezzi di cibo ed energia. Ferma la maggior parte delle linee metropolitana. "Sarà una giornata difficile. Consigliamo di non viaggiare in metro", ha sollecitato Dent, il direttore dei rapporti con il pubblico del più popolare mezzo di trasporto di Londra. - (PRIMAPRESS)