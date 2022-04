Londra Partygate, il primo ministro Johnson paga la multa, si scusa ma dichiara:”Non mi dimetto”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson ha pagato la multa inflittagli da Scotland Yard per la violazione delle regole anti Covid contestagli nell'ambito del- le indagini sul cosiddetto scandalo partygate,i ritrovi organizzati a Dow- ning Street in violazione alle restri- zioni in vigore fra il 2020 e il 2021. Lo ha reso noto Downing Street preci- sando che Johnson ha offerto le sue "scuse" più complete per l'accaduto e che quindi non intende far ricorso. Il premier ha tuttavia confermato di non aver intenzione di dimettersi. - (PRIMAPRESS)