Londra: il rientro di Johnson a Downing Street. Tra i dossier urgenti c'è la ripresa dell'economia ma controllando la diffusione del virus

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Di buon mattino il primo ministro Boris Johnson, è tornato nella sua residenza di Downing Street dopo essersi la convalescenza dal Covid. Sul suo tavolo la questione urgente che dovrà illustrare come intende facilitare il ritorno alla normalità dopo un mese di misure per contenere la pandemia. Tra i dossier più urgenti Johnson oggi studierà quello presentato dal leader laburista Keir Starmer che lo esorta mettere in piedi un piano che coniughi la ripresa dell'economia con la sicurezza dei cittadini dalla pandemia. - (PRIMAPRESS)